Фигурантов дела «кота-наркокурьера» осудили на сроки до 17 лет

В Тульской области суд признал виновными трех фигурантов уголовного дела о попытке передать наркотики в колонию в ошейнике кота. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что обвиняемые приговорены к заключению на сроки от 13,5 до 17 лет.

Следователями установлено, что идея о доставке запрещенных веществ в ошейнике кота пришла одному из осужденных. Второй виновный нашел того, кто предоставит свою машину для доставки кота. Все трое были задержаны в момент передачи наркотиков, так и не осуществив свой план до конца.

Также отмечается, что отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что «кот-наркокурьер» был пойман в исправительной колонии № 6 в Тульской области с наркотиками в ошейнике.

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