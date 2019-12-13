Под Калининградом экс-сотрудника детдома заподозрили в насилии над воспитанниками

В Калининградской области бывшего сотрудника детского дома подозревают в насилии над несовершеннолетними воспитанниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, данная информация дошла до ведомства «очень необычно»: человек, который сегодня является подозреваемым и задержан, написал Кузнецовой лично с просьбой защитить его от незаконного увольнения.

Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала, что после проверок в социальном учреждении были вскрыты факты угрозы, шантажа, подстрекательства к использованию ненормативной лексики, а также действий, носящих сексуальный характер по отношению к ряду воспитанников учреждения.

Ткаченко уточнила, что все подтверждающие материалы переданы в следственный комитет. Подозреваемый в настоящее время арестован.

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