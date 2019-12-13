В Ростовской области сухогрузы сели на мель из-за снижения уровня воды в реке Дон
close
В Ростовской области два сухогруза, груженные пшеницей, сели на мель при отходе от причала из-за сгона воды в реке Дон, передает «Интерфакс».
Уточняется, что первое судно село на мель в порту «Азов» под флагом Панамы, второе в порту «Ростов-на-Дону» под флагом островов Кука.
По данным пресс-службы Росморречфлота, попытки снять сухогрузы с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды. Там пояснили, что сейчас это делать небезопасно.
Также отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидентов нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: