В Ростовской области сухогрузы сели на мель из-за снижения уровня воды в реке Дон

В Ростовской области два сухогруза, груженные пшеницей, сели на мель при отходе от причала из-за сгона воды в реке Дон, передает «Интерфакс».

Уточняется, что первое судно село на мель в порту «Азов» под флагом Панамы, второе в порту «Ростов-на-Дону» под флагом островов Кука.

По данным пресс-службы Росморречфлота, попытки снять сухогрузы с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды. Там пояснили, что сейчас это делать небезопасно.

Также отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидентов нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Таганрогском заливе сухогруз сел на мель