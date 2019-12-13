В Воркуте девочка впустила вора в квартиру, заперла его и отправилась в школу
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, и, закрыв его в квартире, отправилась в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте пресс-службы МВД по Республике Коми.
По данным полицейских, школьница шла на занятия, когда к ней подошел неизвестный мужчина и назвался другом матери. Он попросил школьницу впустить его в квартиру, чтобы там дождаться женщину и «сделать ей сюрприз».
Тогда девочка впустила злоумышленника и оставила его в квартире, заперев входную дверь на ключ.
Затем она позвонила маме и рассказала «о сюрпризе», о чем женщина сразу сообщила в полицию.
Правоохранители задержали 26-летнего воркутинца на месте преступления, когда тот складывал в пакет вещи хозяев.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Попытка кражи».
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