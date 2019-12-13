Поисково-спасательные работы на «Адмирале Кузнецове» завершены

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Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области... Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области...
Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области...
Павел Львов/РИА «Новости»

Специалисты завершили поисково-спасательные работы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что пожар ликвидирован. В настоящее время проводятся работы по осушке внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на корабле погибли двое человек, еще 14 пострадали.

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