«Рыба-пенис» появилась на пляже Калифорнии

Тысячи существ, внешний вид которых напоминает пенис, вымыло из-под земли на пляже Дрейкс Бич в штате Калифорния. Об этом сообщает «Би-би-си».

В действительности «рыба-пенис» является разновидностью червей, живущих под землей. Причиной появления подземных обитателей на поверхности стала недавняя штормовая активность в регионе.

По словам биолога Ивана Парра, черви идеально приспособлены к жизни под землей, чем и объясняется их странный внешний вид.

Ученый также отметил, что данный вид существует уже 300 млн лет, о чем свидетельствуют найденные исследователями окаменелости.

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