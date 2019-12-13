Отец близнеца с Сахалина связал его смерть с увольнением Каабака

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Сергей Кузнецов, отец умершего ребенка, которому требовалась трансплантации почки, связал его смерть с увольнением детского врача Михаила Каабака. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По его словам, десятимесячный мальчик из Южно-Сахалинска не дождался операции из-за решения Минздрава РФ.

«Если бы не оттягивали время увольнением врачей, то все было бы иначе. Сын не дождался. Мы бы еще два месяца назад попали в НМИЦ, если бы не было проблем. В итоге операция была назначена на середину января, но она бы обязательно помогла. А сейчас уже говорить не о чем. Я просто до сих пор не верю в это», — сообщил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что умер ждавший операцию Каабака один из близнецов с Сахалина.

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— Умер ждавший операцию Каабака один из близнецов с Сахалина