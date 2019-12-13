Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Сотрудница колледжа в Чебоксарах госпитализирована после нападения студентки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) по Чувашской республике.

По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.

Пострадавшая была доставлена в больницу с ранами лица и рук, на данный момент ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Подозреваемая задержана. В ведомстве отметили, что будет проведена экспертиза по установлению состояния ее психического здоровья.

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