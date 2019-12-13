Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов, скончавшийся из-за кровопотери, делал себе инъекции неизвестных веществ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, Виноградов за несколько дней до смерти Виноградов был прооперирован из-за воспаления тканей на месте самостоятельно выполняемых уколов.

Ранее стало известно, что журналист Михаил Виноградов скончался в больнице из-за большой потери крови. По предварительной версии департамента здравоохранения, смерть наступила в результате разрыва бедренной артерии.

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