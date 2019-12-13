Суд арестовал готовившего теракт в Мурманске сторонника «Правого сектора»
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Октябрьский районный суд Мурманска арестовал сторонника «Правого сектора» (организация запрещена в России)*, подозреваемого в подготовке теракта в городе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, мужчина заключен под стражу до 9 февраля 2020 года. Об аресте подозреваемого ходатайствовали следователи УФСБ.
Защита сторонника запрещенной организации просила избрать более мягкую меру пресечения.
По предварительным данным, злоумышленник намеревался устроить взрыв в здании администрации одного из округов Мурманска.
«Правый сектор»* — организация, запрещенная в Российской Федерации.
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