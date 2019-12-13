Осужденный за мошенничество экс-замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкульта

Бывший замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков, который был осужден по делу о мошенничестве, стал исполняющим обязанности Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России. Об этом сообщает «Фонтанка».

В дирекции заявили, что у Новика не осталось «неснятых и непогашенных судимостей». Там отметили, что у правоохранителей нет возражений по назначению кандидата на должность и. о. директора.

Отмечается, что предыдущий глава Северо-Западной дирекции Минкульта Николай Циганов покинул пост. Причины его ухода не уточняются.

В 2018 году Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову. Ему был назначен условный срок за хищение денег, выделенных на ресторацию объектов учреждения.

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