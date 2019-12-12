В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, среди них Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также супруги Владислав и Ирина Грищенко.
Как отметил Коваль, чтобы установить подозреваемых, следствие провело многочисленные экспертизы, в частности после исследования видеозаписей с камер, расположенных на улицах Киева.
Он добавил, что по версии следствия, взрывчатку под автомобиль, в котором погиб журналист, установили Кузьменко и Антоненко.
Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве.
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