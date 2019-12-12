Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Он отметил, что сначала подумал, что это «шутка».

Антоненко уточнил, что его подозревают в организации группы по убийству журналиста, а также пытаются инкриминировать ему создание взрывчатки, которой был убит Шеремет.

«Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, ее не подписываю… Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще», — заявил Антоненко.

Он также назвал подозрение в причастности к этому тяжкому преступлению «бредом».

Ранее Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Как известно, журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве после того, как его автомобиль взорвался.

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