СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что следователи начали проверку после информации в соцсетях о том, что сотрудники скорой помощи не смогли ему помочь.

Сообщается, что 10 декабря у Виноградова началось сильное кровотечение, он вызвал медиков. Врачи наложили мужчине повязку и уехали, не остановив кровотечение.

Журналист скончался 12 декабря, ему было 42 года.

Перед смертью Виноградов успел опубликовать пост на Facebook, в котором рассказал, что 9 декабря его выписали из больницы после операции.