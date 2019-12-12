В Таиланде родился двухголовый котенок

В одной из деревень таиландской провинции Ратчабури у персидской кошки родился двухголовый котенок. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

По словам хозяйки котов Чабапрай Нилпет, у ее кошки сначала родился нормальный котенка, роды шли без осложнений, но позже животное пришлось отвезти к ветеринару.

Кошке сделали кесарево сечение, на свет появились еще двое котят, один из них оказался двухголовым.

Женщина забрала всех животных домой. Двухглавый питомец оказался кошкой. Нилпет дала каждой голове котенка свое имя — левую назвала Тонг («Золото»), а правую — Нгерн («Серебро»).

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