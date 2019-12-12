СК возбудил дело против жительниц Дагестана, заподозренных в купле-продаже ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение четырех жительниц Дагестана по подозрению в купле-продаже ребенка. Об этом сообщает на сайте СК.
По данным следствия, в ноябре 2014 года жительница Избербаша сговорилась с двумя знакомыми о продаже своей новорожденной дочери ранее не знакомой ей женщине за 100 тыс. рублей.
10 декабря 2019 года мать ребенка написала заявлению в полицию о пропаже девочки. Следователи считают, что она сделала это с целью избежать уголовного наказания.
В настоящее время девочка находится у семьи, с которой была заключена сделка. Решается вопрос о ее передаче в органы опеки и попечительства.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
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