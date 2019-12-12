Россиянам рассказали, как правильно выбирать фейерверки

Роскачество дало рекомендации россиянам по выбору новогодних фейерверков. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты советуют приобретать фейерверки только в специализированных точках продаж, где покупателю могут предоставить сертификаты, подтверждающие происхождение изделия.

Важно, чтобы коробка пиротехники была без повреждений и проколов. Целостность коробки влияет на действенность снаряда и его безопасное хранение.

По мнению специалистов, также стоить учитывать интервал между выстрелами. При неудачном выборе покупатель может заплатить за фейерверк, состоящий наполовину из пауз. При сравнении батарей лучше выбрать тот, где интервал короче.