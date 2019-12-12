Суд обязал владельцев «Зимней вишни» выплатить потерпевшим 118 млн рублей

Рудничный районный суд Кемерово обязал владельцев сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей 30 родственникам жертв пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественный центр помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня».

Суд вынес решения по 30 искам о взыскании с «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК) компенсаций в дополнение возмещения вреда.

«Размер таких компенсаций составляет от 1 миллиона (в случае вреда здоровью) до 3 миллионов рублей (в случае смерти)», — приведено оглашение суда.

Отмечается, что АО «ККК» отказался от выплаты данной компенсации.

На рассмотрении суда находится еще несколько дел, напрямую не относящихся к уголовному делу.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.

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