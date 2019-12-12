Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 16

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в 6.45 (7.45 мск), 12 декабря, из под спасатели достали из под завалов последних людей, которые считались пропавшими. Известно, что 14 человек были найдены на месте пожара, еще двое скончались в больнице.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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