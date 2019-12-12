Полиция задержала создавшую в Приангарье 150 тайников с наркотиками банду

В Иркутской области сотрудники полиции пресекли деятельность банды, которая создавала тайники с наркотиками и сбывала их через интернет. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Наркогруппировка несколько лет торговала синтетическими наркотиками в сети. Правоохранителям также удалось обнаружить около 150 тайников с наркотиками в 15 городах и поселках Иркутской области.

Отмечается, что в ходе операции сотрудники МВД задержали предполагаемого главаря банды и девять его сообщников.

Волк рассказала, что во время проведения операции, правоохранители смогли предотвратить поставку из Москвы в регион 20 кг наркотиков, стоимостью 60 миллионов рублей. По ее словам, злоумышленники скрывали доход от запрещенной деятельности, вкладывая финансы в развитие частной пивоварни.

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