В Перу перехватили подлодку наркомафии с тонной кокаина

У северного побережья Перу патрульный корабль перехватил полупогруженную подлодку. Оказалось, что на ней было больше тонны кокаина, передает ТАСС.

На борту построенной на деньги наркомафии подлодки были два колумбийца, мексиканца и эквадорца. Судно направлялось в Мексику. Всех членов экипажа задержали.

По некоторым данным, в ходе обысков были обнаружены в разных местах свертки с кокаином. Предполагается, что общий вес наркотиков может даже приближаться к двум тоннам.

На данный момент власти Перу вычисляют преступную организацию, которой бы могло принадлежать судно.

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