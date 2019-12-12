В Перу перехватили подлодку наркомафии с тонной кокаина
У северного побережья Перу патрульный корабль перехватил полупогруженную подлодку. Оказалось, что на ней было больше тонны кокаина, передает ТАСС.
На борту построенной на деньги наркомафии подлодки были два колумбийца, мексиканца и эквадорца. Судно направлялось в Мексику. Всех членов экипажа задержали.
По некоторым данным, в ходе обысков были обнаружены в разных местах свертки с кокаином. Предполагается, что общий вес наркотиков может даже приближаться к двум тоннам.
На данный момент власти Перу вычисляют преступную организацию, которой бы могло принадлежать судно.
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