Почти 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах было задержано и отменено около сотни рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».
Как стало известно, во Внуково задержано 12 рейсов и пять — отменено.
В свою очередь, в Домодедово было задержано 29 рейсов и 22 — отменено.
В Шереметьево задержано 20 рейсов.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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