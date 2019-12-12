Почти 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах было задержано и отменено около сотни рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, во Внуково задержано 12 рейсов и пять — отменено.

В свою очередь, в Домодедово было задержано 29 рейсов и 22 — отменено.

В Шереметьево задержано 20 рейсов.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

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