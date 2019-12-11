Грета Тунберг отреагировала на признание «человеком года»

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Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ее «немного удивило» признание «человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Тунберг отметила, что хочет посвятить полученную награду всем молодым активистам. Она выразила надежду на то, что к ее призыву объединиться для решения глобальной проблемы изменения климата наконец-то начинают прислушиваться.

Ранее стало известно, что журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «человеком года».

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