В Мурманске задержали сторонника «Правого сектора», планировавшего теракт

В Мурманске ФСБ задержала сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России)*, который намеревался совершить теракт у здания местный властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мужчина является гражданином России. Он хотел устроить взрыв при помощи самодельного устройства.

Злоумышленника задержали 10 декабря в Мурманске, когда тот хотел взять из тайника свою бомбу.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о приготовлении к теракту.

«Правый сектор»* — организация, запрещенная в России.

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