Экс-министра обороны Украины будут заочно судить в России за призывы к терроризму

Следственный комитет России довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терроризму в РФ через СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По данным СК, в 2014 и 2017 годах будучи известным политиком Гриценко заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призывал взрывать российские поезда с боевой техникой.

Он также заявлял, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Анатолий Гриценко обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Отмечается, что в России бывшему украинскому министру грозит до семи лет колонии. Гриценко будут судить заочно, так как в настоящее время он находится на Украине.

По украинским законам и международному праву его экстрадиция невозможна. По данным СК, Анатолий Гриценко находится в международном розыске.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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