В Нью-Джерси застрелили четырех человек

Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека. Об этом cообщает NBC, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно, среди погибших значится один полицейский.

Кроме того, в результате стрельбы погибли трое людей, которые были в магазине.

По имеющейся информации, в нем забаррикадировались преступники с оружием.

Отмечается, что стражи порядка ликвидировали по меньшей мере двоих из них.

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