В Нью-Джерси застрелили четырех человек
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Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека. Об этом cообщает NBC, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов.
Как стало известно, среди погибших значится один полицейский.
Кроме того, в результате стрельбы погибли трое людей, которые были в магазине.
По имеющейся информации, в нем забаррикадировались преступники с оружием.
Отмечается, что стражи порядка ликвидировали по меньшей мере двоих из них.
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