В США полиция спасла Рождество от «Гринчей», которые украли подарки у детей-сирот
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Калифорнийское полицейское управление задержало двух «Гринчей» после того, как пара украла большое количество подарков, которые должны были быть переданы в детский дом, передает ABC News.
«Эти «Гринчи» не смогут украсть Рождество у детей на наших глазах», — говорится в заявлении полицейского департамента Ред-Блафф.
Задержанными оказались 24-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Полиция смогла вернуть все украденные игрушки и подарки.