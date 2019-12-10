В США полиция спасла Рождество от «Гринчей», которые украли подарки у детей-сирот

Калифорнийское полицейское управление задержало двух «Гринчей» после того, как пара украла большое количество подарков, которые должны были быть переданы в детский дом, передает ABC News.

«Эти «Гринчи» не смогут украсть Рождество у детей на наших глазах», — говорится в заявлении полицейского департамента Ред-Блафф.

Задержанными оказались 24-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Полиция смогла вернуть все украденные игрушки и подарки.