Главу сгоревшего одесского колледжа обвинили в преступной халатности

Главу одесского колледжа, где при пожаре погибли 12 человек и 30 — пострадали, обвинили в преступной халатности, говорится на сайте правления Нацполиции по области.

Обвинения предъявила местная полиция. Утверждается, что результаты расследования указывают на нарушение противопожарной безопасности и эвакуации людей.

Пожар произошел в среду, 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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