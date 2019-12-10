Уволены сотрудники школы в Москве, где девочка провалилась сквозь стеклянный пол

После служебного расследования уволены директор школы, его заместитель и учитель физкультуры в московской школе №491 в Марьино, где в конце ноября девочка провалилась сквозь стеклянный пол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

По данным администрации учебного заведения, комната, где произошел инцидент, будет использоваться лишь в качестве служебного помещения.

Отмечается, что родители учеников также ознакомились с итогами расследования. Специально для них была проведена встреча, в ходе которой они задали все интересующие их вопросы.

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