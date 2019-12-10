Роскомнадзор рассказал об опасности билетов на новогодние елки

В Росконадзоре предупредили об опасности незаконного сбора персональных данных на сайтах по продаже билетов на новогодние елки, информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что подобные интернет-ресурсы собирают персональные данные клиентов без документов, определяющих политику конфиденциальности, и сведений о защите личной информации.

В сообщении ведомства говорится, что существует опасность использования персональных данных в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора.

В Росконадзоре порекомендовали гражданам перед покупкой билета проверять сайты на наличие пользовательского соглашения и политики конфиденциальности.

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