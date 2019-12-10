Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой. Об этом сообщает МВД республики.

Как отмечается, злоумышленника обнаружила полиция республики. Он покончил с собой перед тем, как правоохранители попытались открыть огонь.

МВД также подтвердило информацию о том, что в результате инцидента погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

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