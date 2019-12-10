Число жертв стрельбы в больнице в Чехии возросло до шести

Количество человек, погибших в результате стрельбы в больнице города Острава в Чехии, возросло до шести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого. По последним данным, это мужчина ростом 180 сантиметров, одетый в красную куртку. Его фотография была опубликована на официальной странице чешской полиции в Twitter.

Ранее стало известно, что в одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и двух раненых.

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