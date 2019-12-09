Опубликована предсмертная записка бывшего вице-губернатора из Тамбова

Опубликована предсмертная записка находившегося под следствием бывшего вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что ее подлинность подтвердили правоохранители.

Чиновник написал, что он был одержим жадностью везде и во всем – с друзьями, семьей, внуками.

«Я предал всех, подставил, сделал будущее всех «черным». .. Может быть, я немного Чикатило. ... Я с каждым днём все явнее признаю, что конченый человек и вообще человек ли. Мне кажется, самое худшее животное», — признался Чулков.

Он добавил, что на него, скорее всего, «настучали» те 15-20 людей, с которыми он общался, так как его презирали.

Также Чулков заявил, что считал, что счастье в деньгах и имуществе, однако позже понял, что главное – это близкие, друзья и общение.

Ранее стали известны подробности гибели Чулкова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — СМИ раскрыли детали смерти тамбовского вице-губернатора

— Тамбовский вице-губернатор под домашним арестом выпал из окна и погиб