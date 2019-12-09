Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он принял решение уволить Позднякову.

«Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — написал Воронков.

Также он добавил, что чиновник не имеет право публично высказываться подобным образом.

До этого в сети появилось видео, где Позднякова призывала молодежь усиленно работать нецензурным словом.

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