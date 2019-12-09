В Тоскане зафиксировали 60 подземных толчков
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Около 60 подземных толчков зафиксированы в Тоскане неподалеку от Флоренции, сообщает РИА «Новости».
Магнитуда самого мощного толчка достигла 4,5, свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии (INGV).
Железнодорожная компания Ferrovie dello Stato остановила движение поездов в целях безопасности.
В центральной части итальянской Тосканы произошло землетрясение магнитудой 4,5.
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