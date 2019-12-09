«Веселящий газ» возьмут под контроль в Нидерландах

В Нидерландах планирует внести закись азота, которую чаще называют «веселящий газ», в список контролируемых вещей согласно положению национального Опиумного закона. Об этом сообщает портал NL Times.

Госсекретарь министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Паул Блокхейс отметил, что в стране не намерены более пренебрегать риском здоровья людей, особенно молодежи.

«Оценка наших экспертов показывает, что использование «веселящего газа» в развлекательных целях может быть чрезвычайно вредно и привести к серьезному ущербу для здоровья даже при ограниченных дозах», — сказал Блокхейс.

Он также добавил, что в стране за первую половину 2019 года было зарегистрировано 67 жалоб на здоровье, проблемы с которым появились после употребления закиси азота. Этот показатель больше, чем за весь предыдущий год.