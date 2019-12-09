Экс-депутата Рады отправили в тюрьму за нападение на посольство РФ в Киеве

Московский городской суд вынес приговор в отношении бывшего депутата Рады Николая Рудьковского, которого обвиняли в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд решил отправить Рудьковского в колонию общего режима на два года.

Как отмечается, обвиняемый признал свою вину и ему смягчили наказание.

Рудьковский признался в суде, что раскаивается за то, что сделал.

В 2006-2007 годах он был бывшим министром транспорта и связи Украины.

В июне 2014 года несколько сотен украинских активистов забросали здание российского посольства в Киеве яйцами, сорвали российский флаг с крыши, а также потребовали от дипломатов немедленно покинуть дипмиссию и вернуться в Москву.

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