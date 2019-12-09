Экс-госсекретарь РСФСР раскритиковал слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь СФСР Геннадий Бурбулис удивился высказыванию главы администрации экс-главы России Бориса Ельцина Сергея Филатова о том, почему Крым не присоединился к России в 1991 году. Об этом он сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
До этого Филатов сказал, что команда Ельцина не прислушалась к просьбам делегаций из Донецка, Луганска и Крыма о том, чтобы оставить регионы в составе России. Он объяснил этот поступком нехваткой времени на переговоры с Киевом.
Услышав об этом, Бурбулис возмутился. По его мнению, Филатов мог иметь в виду что-то другое.
«В такой категоричной и предметной форме не было постановки этого вопроса», — пояснил Бурбулис.
Он опроверг данные о том, что этот вопрос якобы понимался на встрече глав правительств трех союзных республик перед подписанием Беловежских соглашений.
«Вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню», — продолжил Бурбулис.
Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума.
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