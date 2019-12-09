Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд вынес приговор сотрудникам конвойной службы полиции, которые охраняли членов «банды ГТА» в день их попытки побега из здания Мособлсуда, передает ТАСС.

Все они получили условные сроки лишения свободы.

«Суд приговорил Алексея Гришина к 3 годам колонии условно, Алексея Миханькова — к 2 годам колонии условно, Михаила Фартушняка — к 3 годам колонии условно, Елизавете Лукьяновой суд назначил 1,5 года условно», — сообщили в суде.

1 августа в 2017 году в здании Мособлсуда члены «банды ГТА», которые обвинялись в совершении серии кровавых убийств автомобилистов, сумели завладеть оружием конвоиров, после чего произошла перестрелка с сотрудниками Росгвардии. В результате трое преступников были убиты, еще двое обезоружены.

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