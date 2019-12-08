В сгоревшем колледже в Одессе не было пожарной сигнализации

В Одесском колледже, где произошел крупный пожар, отсутствовала пожарная сигнализация, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

«После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было», — заявил он.

Пожар произошел в среду, 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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