В Одинцово горит гостиница

Трехэтажное здание гостиницы «Усадьба Ромашково» загорелось в дереве Ромашково районе Одинцово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м.

По данным МЧС, при пожаре произошло частичное обрушение кровли мансарды, существует угроза распространения пожара.

На момент возгорания в задании находилось 30 человек, 20 их них – постояльцы.

В ходе эвакуации самостоятельно вышли 29 из 30 человек, судьба одного остается неизвестной. При этом в МЧС заявили, что один постоялец могу уехать из гостиницы до пожара.