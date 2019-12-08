Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НМИЦ.

Отмечается, что подростки умерли несмотря на все усилия врачей.

«Мы приносим глубокие соболезнования родителям девочек и просим СМИ не участвовать в сведении счетов уволившихся из НИИ ДОиГ врачей с новым руководством центра», — заявили в онкоцентре.

Также там добавили, что состояние больных было крайне тяжелым и с осложнениями.

Уточняется, что врачи знали, что шансы на выздоровление у двух подростков были минимальными, о чем врачи говорили с родителями.

До этого независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» опубликовал видео в сети, в котором бывший сотрудник онкоцентра им. Блохина онколог Максим Рыков и председатель профсоюза Анастасия Васильева связали смерть подростков с уходов врачей из медучреждения.

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