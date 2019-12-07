В субботу в Москве ожидается до +2°С

В Москве в субботу, 7 декабря, ожидается облачность с небольшими осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от 0°С до +2°С. Местами возможна гололедица. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11м/с, а также возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Скорость ветра уменьшится до 5-10 м/с, порывы сохранятся.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.