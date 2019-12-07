Власти Ленобласти обсудят инцидент с нецензурным призывом чиновницы к молодежи

В Сосновоборском городском округе Ленинградской области власти намерены собрать комиссию по этике из-за ролика, где чиновница Александра Позднякова во время общения с молодежью призвала их е***ть. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что администрация округа проведет работу с выводами по соблюдению норм поведения. Комиссия тщательно изучит ситуацию.

Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что следят за ситуацией, однако проверка в отношении Поздняковой пока не инициирована.

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