В Совфеде отреагировали на план устроить марш с Украины в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил свое мнение по поводу намерения главы «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести марш на Крым. Об этом сообщает RT.

По его мнению, такое шествие будет маршем против жителей Крыма.

«Против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу», — добавил Косачев.

Сенатор также подчеркнул крымские татары, живущие на полуострове, имеют весь набор прав и свобод, «которые не были им доступны в украинский период истории Крыма».

«Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — отметил Косачев.

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