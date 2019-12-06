В Совфеде отреагировали на план устроить марш с Украины в Крым

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил свое мнение по поводу намерения главы «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести марш на Крым. Об этом сообщает RT.

По его мнению, такое шествие будет маршем против жителей Крыма.

«Против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу», — добавил Косачев.

Сенатор также подчеркнул крымские татары, живущие на полуострове, имеют весь набор прав и свобод, «которые не были им доступны в украинский период истории Крыма».

«Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — отметил Косачев.

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