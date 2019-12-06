В Совфеде отреагировали на план устроить марш с Украины в Крым
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил свое мнение по поводу намерения главы «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести марш на Крым. Об этом сообщает RT.
По его мнению, такое шествие будет маршем против жителей Крыма.
«Против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу», — добавил Косачев.
Сенатор также подчеркнул крымские татары, живущие на полуострове, имеют весь набор прав и свобод, «которые не были им доступны в украинский период истории Крыма».
«Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — отметил Косачев.
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