Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» освобожден из СИЗО

Руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, был отпущен из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Как стало известно, срок его заключения под стражей закончился в полночь 7 декабря по местному времени (20:00 мск, 6 декабря).

Отмечается, что такое решение принял суд.

Уточняется, что после освобождения в отношении Бурсина судом введен «запрет определенных действий».

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