Оксимирон предложил Егору Жукову свой YouTube-канал для публикаций

Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) после вынесения приговора студенту Егору Жукову предложил ему свой YouTube-канал для публикации роликов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

После выхода Жукова из зала суда в сети на канале Оксиморона появился тизер, в котором парень приветствует зрителей. Также в ролике звучит произведение Лучиано Микелини «Резвость» из американского ситкома «Умерь свой энтузиазм».

«Всем привет, это Жуков», — поздоровался студент.

Стоит отметить, что ролик уже просмотрели более 32 тысяч раз и он собрал более 5 тысяч лайков.

6 декабря суд Москвы приговорил Егора Жукова к 3 годам условно Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремистской деятельности...»).

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