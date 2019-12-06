Жители Омска засыпали дорожную яму картофелем

В Омске местные жители засыпали картофелем дорожную яму на одной из улиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителей городской администрации, на месте ямы находится грунтовая дорога, где летом проводились работы по выравниванию покрытия. Отмечается, что ремонт будет продолжен.

Местные власти заявили, что выбрасывать отходы на проезжую часть недопустимо, но при этом они посоветовали жителям обратиться с жалобами к коммунальным службам или ГИБДД.

Это не первый случай, когда в российских городах решают проблему дорожных ям подобным способом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Саратове дорожные ямы засыпали гипсовыми фигурками котиков

— В Барнауле стоматологи засыпали ямы на дорогах слепками зубов

— СМИ: в Омской области дорожную яму засыпали плитой с именами героев Великой Отечественной