В Кремле отреагировали на приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал решение суда по делу Егора Жукова.

Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к 3 годам условно. Изначально ему вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремистской деятельности...»).

«Решение суда комментировать традиционно не могу и не буду. Мы видели различные точки зрения, которые высказывались, главным образом, в интернете. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать», — заявил Песков.

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