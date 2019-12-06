В Минздраве рассказали о снижении заболеваемости детей в России на 9%

Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости детей до 14 лет на 9% в период с 2009 по 2018, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дети на 30% реже стали сталкиваться с рядом инфекционных и паразитарных заболеваний по сравнению с 2000 годом. В министерстве подчеркнули, что этому способствовала вакцинация и профилактические осмотры.

Чаще всего дети заболевают болезнями органов дыхания: фарингитом и бронхитом. Однако, и их число понизилось на 2% с 2009 года.

Тем не менее, в Минздраве обеспокоены количеством травм и отравлений. А также отмечено увеличение у детей заболеваний новообразованиями.

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